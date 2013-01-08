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أبوظبي الوطني سيسدد المبلغ القائم من سندات قابلة للتحويل

Tue Jan 8, 2013 6:48am GMT
 
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دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إنه يعتزم سداد المبلغ القائم من سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم بملياري درهم (545 مليون دولار) في 28 فبراير شباط.

وأضاف البنك أنه قرر ممارسة خيار سداد قيمة السندات وإلغائها بالكامل وذلك قبل استحقاقها بخمس سنوات.

والسندات التي تمت تسويتها بالدولار الأمريكي صدرت في فبراير 2008 بأجل عشر سنوات ومدرجة في بورصة لندن. وقال البنك إن المبلغ الأساسي القائم بلغ 808.5 مليون درهم في السادس من يناير كانون الثاني. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 