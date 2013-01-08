أبوظبي الوطني سيسدد المبلغ القائم من سندات قابلة للتحويل

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إنه يعتزم سداد المبلغ القائم من سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم بملياري درهم (545 مليون دولار) في 28 فبراير شباط.