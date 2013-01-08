رئيس الهيئة: ديوا دبي تخطط لإصدار صكوك بنحو مليار دولار في الربع/1

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء إن الهيئة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بنحو مليار دولار في الربع الأول من 2013 .