مقدمة 1-رئيس الهيئة: ديوا دبي تخطط لإصدار صكوك بنحو مليار دولار في الربع/1

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الدوحة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء إن الهيئة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بنحو مليار دولار في الربع الأول من 2013.

وأبلغ سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة الصحفيين على هامش مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة أن حصيلة الصكوك ستستخدم لإعادة تمويل ديون قائمة وللاستثمار في مشروعات الهيئة.

وقال الطاير إن حصيلة الصكوك ستستخدم في إعادة التمويل بالأساس ثم لأغراض الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة لديها طاقة انتاجية كافية لكنها تعمل على توسعة شبكاتها وإنه سيكون هناك توسع سواء لأغراض النقل أو التوزيع.

وأشار الطاير إلى أن ديوا عقدت محادثات مع بنوك لترتيب الإصدار ولم يفصح عما إذا كانت الهيئة اختارت بنوكا بعينها لإتمام الصفقة.

وقال رئيس الهيئة في أكتوبر تشرين الأول إن الهيئة ستدرس اقتراض نحو 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) عام 2013 من صفقات صكوك وتورق وأدوات أخرى.

ودخلت الهيئة سوق السندات آخر مرة في أكتوبر 2010 بإصدار سندات قيمته مليارا دولار على شريحتين. ومن شأن تحسن صورة دبي لدى المستثمرين منذ ذلك الحين وتحسن المشهد العالمي مساعدة الشركة في الحصول على أسعار أفضل.