مقدمة 1-مصادر: أبوظبي التجاري يفوض بنوكا لإصدار سندات

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دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية فوض خمسة بنوك لإصدار سندات تقليدية للاستفادة من قوة اقبال المستثمرين على أسواق الديون بالمنطقة.

وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم كشف هويتيهما أن البنك فوض نفسه وجيه.بي مورجان تشيس وآي.إن.جي ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد لترتيب العملية.

وتابع المصدران أن من المقرر أن يعلن البنك نتائج الربع الأخير يوم الأربعاء ومن المنتظر أن تصدر السندات بعدها بأيام قليلة.

واحجم مسؤول بالبنك عن التعليق.

وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك لسوق السندات الدولارية في نوفمبر تشرين الثاني 2011 حين أصدر صكوكا خمسية بقيمة 500 مليون دولار. وتفيد بيانات تومسون رويترز أن عائد الصكوك بلغ 2.014 بالمئة بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.

لكن البنك أصدر سندات بعملات أخرى من بينها طرح بالرنجيت الماليزي بما يعادل 101 مليون دولار في ابريل نيسان.

وقال مصدر مصرفي بارز طلب ألا ينشر اسمه "نشطت المؤسسات المالية في المنطقة في دخول أسواق الدين في العام الماضي ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2013. تقلصت الفروق في أسعار الفائدة والبعض لدية خطط توسع كبرى."

وسجلت أسواق الدخل الثابت بداية قوية هذا العام وجمعت دبي 1.25 مليار دولار وكيوتل القطرية مليار دولار الأسبوع الماضي في طرحين تجاوز الاكتتاب فيهما المعروض بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تطرح شركة طيران الإمارات الناقلة الرسمية لدبي سندات خلال الأيام المقبلة وكلفت ستة بنوك بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في السندات.