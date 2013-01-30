طيران الإمارات تحدد السعر المبدئي لاصدار سندات والتسعير غدا

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت بنوك اليوم الأربعاء إن شركة طيران الإمارات تعتزم إصدار سندات بالحجم القياسي غدا الخميس.

وتحدد نطاق التسعير المبدئي للسندات التي تستحق عام 2025 بين 200 و300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة في سبع سنوات.

وأفادت وثيقة اصدرتها البنوك التي ترتب الإصدار أن صرف عائدات السندات سيبدأ في فبراير شباط 2015 .

والحجم القياسي للإصدار عادة ما يكون 500 مليون دولار على الأقل.

وتتولى ترتيب الإصدار بنوك سيتي بنك ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.