طيران الإمارات تطلق سندات بقيمة 750 مليون دولار

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار سندات من طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي إن الشركة أطلقت سندات تسدد على أقساط لأجل 12 عاما بقيمة 750 مليون دولار اليوم الخميس مضيفة أن من المقرر تحديد السعر النهائي في وقت لاحق من اليوم.