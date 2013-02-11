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بنك أبوظبي التجاري يختار بنوكا لإصدار سندات

Mon Feb 11, 2013 9:01am GMT
 
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دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنه فوض بنوكا لترتيب إصدار سندات قياسي محتمل بالدولار.

وقال البيان إن البنك اختار نفسه وباركليز وجيه.بي مورجان تشيس وآي.ان.جي وبنك أبوظبي الوطني وآر.بي.اس لإدارة العملية والإمساك بالدفاتر.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. وقال البيان إن العملية التي تخضع لظروف السوق قد تشمل شرائح رئيسية وثانوية.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

كانت رويترز أفادت الشهر الماضي أن بنك أبوظبي التجاري فوض بنوكا لإصدار سندات محتمل في المستقبل القريب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 