مصادر: مؤسسة دبي للاستثمارات تبدأ محادثات لإعادة تمويل قرض

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية لرويترز إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بدأت محادثات مع البنوك بشأن قرض بملياري دولار يستحق في أغسطس آب في حين تبدو إعادة التمويل الخيار الأقرب.

والقرض هو الشريحة الثانية من تسهيل ائتماني بستة مليارات دولار جمعه الصندوق السيادي في الوقت الذي انهار فيه ليمان براذرز ما فجر أزمة اقتصادية على مستوى العالم في سبتمبر أيلول 2008. وتم سداد أربعة مليارات في 2011.

وتملك مؤسسة دبي للاسثتمارات الحكومية ذراع الاستثمار الرسمية للإمارة حصصا في عدد من أكبر الشركات الإماراتية مثل طيران الامارات وبنك الإمارت دبي الوطني وإعمار العقارية.

والمحادثات في مرحلة مبكرة وينتظر أن يظهر مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة عن كيفية تعامل المؤسسة مع استحقاق القرض.

وأدت الظروف غير المواتية في السوق لعدم قبول المؤسسة حزمة لإعادة تمويل الشريحة الأولى وفضلت سداد المبلغ بالكامل.

لكن مصرفيين يعتقدون أن تحسن الثقة في دبي كجهة اقتراض سيجعل التسعير أكثر جاذبية وثمة فرصة كبيرة للحصول على قرض هذه المرة.

وقال مصرفي في دبي طلب عدم نشر اسمه "السوق مفتوحة أمامهم إذا أرادوا اللجوء لإعادة التمويل.

"لم يفعلوا في المرة الماضية لأن التسعير القياسي كان مرتفعا جدا لكن الوضع أفضل الآن."