أبوظبي التجاري يبدأ جولة لترويج سندات في 18 فبراير

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت بنوك مرتبة لإصدارات سندات اليوم الخميس إن بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية ينوي البدء في لقاءات مع المستثمرين في 18 فبراير شباط تمهيدا لإصدار سندات محتمل بالدولار.

وقال البنك في وقت سابق هذا الأسبوع إنه فوض بنوكا لترتيب الإصدار الذي سيكون بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

ووفقا لجدول اللقاءات الذي اطلعت عليه رويترز ستبدأ الجولة في جنيف وتشمل لندن وهونج كونج ثم تختتم في سنغافورة في 25 فبراير شباط.

وقال البنك إن الإصدار الذي يخضع لظروف السوق قد يشمل سندات رئيسية وثانوية.

واختار البنك نفسه وباركليز وجيه.بي مورجان تشيس وآي.ان.جي وبنك أبوظبي الوطني وآر.بي.اس لإدارة العملية والإمساك بالدفاتر.