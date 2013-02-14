مصادر:آبار للاستثمار بأبوظبي تسعى لإعادة تمويل قرض بملياري دولار

من ديفيد فرنش

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز اليوم الخميس إن آبار للاستثمار بأبوظبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن إعادة تمويل قرض بقيمة ملياري دولار يستحق في مايو آيار.

وأرسلت آبار طلبا إلى البنوك لتقديم مقترحات بشأن خيارات لتجديد التسهيل القائم. وتملك آبار حصة في جلينكور للإتجار في السلع الأولية وهي أيضا أكبر مساهم في بنك أونيكريديت الإيطالي.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بهيكل الصفقة الجديدة قيد البحث والدراسة لكن مصرفيا من لندن لمح إلى أن آبار يمكنها أن ترتب الصفقة بهيكل مماثل للصفقة الحالية. وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علانية.

واقترضت آبار للاستثمار -وهي إحدى وحدات شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبك) المملوكة لحكومة أبوظبي- بكثافة لشراء حصص في عدد من الشركات الكبرى ومن بينها دايملر الألمانية لصناعة السيارات.

ورغم مشاركتها في إصدار اسهم أفضلية لبنك أونيكريديت وزيادة حصتها في أرابتك القابضة للبناء في دبي فإن آبار قلصت استثماراتها في عام 2012 عاكسة الاستراتيجية الاستثمارية الحذرة لأبوظبي في تلك الفترة.

وينقسم القرض الحالي وقيمته مليارا دولار إلى قرض بقيمة 1.4 مليار دولار وتسهيل إئتماني متجدد بقيمة 600 مليون دولار وتم الإتفاق عليه في 2010 وتسعيره بهامش 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (الليبور).