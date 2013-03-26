أبوظبي الوطني الوطني يسدد المبلغ الباقي من دعم حكومي

دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني في بيان اليوم الثلاثاء إنه حصل على الموافقة التنظيمية لسداد المبلغ المتبقي من دعم بقيمة ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) حصل عليه من السلطات الإماراتية في 2008.

وقال البيان إن أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في الإمارات العربية المتحدة سيرد المبلغ على دفعتين متساويتين في الربعين الأول والثاني من العام الحالي مضيفا أنه سدد بالفعل 2.6 مليار درهم في 2012.

كانت البنوك الإماراتية حصلت على دعم مالي من الحكومة في 2008 لتعزيز ميزانياتها وحولت ذلك إلى سندات لأجل سبع سنوات في أواخر 2009. ومن المتوقع الآن أن تعطي الأولوية لسداد الأموال مع تراجع قيمة الأدوات الرأسمالية وانخفاض تكلفة الحصول على التمويل.