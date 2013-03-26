كيرزنر انترناشيونال توقع على إعادة تمويل قرض بقيمة 145 مليون دولار

دبي 26 مارس آذار (رويترز) - ذكرت شركة فنادق كيرزنر الدولية التي تدير فنادق من بينهما منتجع اتلانتس في دبي انها وقعت على اتفاقية إعادة تمويل قرض بقيمة 145 مليون دولار.

وذكرت كيرزنر التي انتهت في ابريل نيسان من العام الماضي من إعادة هيكلة ديون تبلغ 2.6 مليار دولار ان قرض إعادة التمويل الجديدة جزء من استراتيجية خفض التزاماتها المالية.

وتابع البيان ان هذه الخطوة من شأنها أن تخفض تكلفة الفائدة كثيرا وتمد اجل سداد الدين إلى خمسة اعوام ما يسمح بإعادة الاستثمار في مشروعات من أجل النمو.

وضمن بنك دويتشه القرض قبل ان يبيع حصصا لبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي المتحد وبنك الامارات دبي الوطني وبنك الدوحة خلال مرحلة ترتيب القرض.