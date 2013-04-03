مصادر: مبادلة للتنمية توقع اتفاق إعادة تمويل بملياري دولار

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأربعاء إن شركة مبادلة للتنمية -وهي وحدة استثمار تابعة لحكومة أبوظبي- وقعت اتفاقا بقيمة ملياري دولار لإعادة تمويل قرض.

وقال أحد المصدرين إن التسهيل الائتماني الدوار الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات اجتذب 19 بنكا دوليا إجمالا ويحل محل قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2010.

وكانت كيلي تومسون رئيسة التمويل المهيكل في مبادلة قالت في مؤتمر في دبي في يناير كانون الثاني إن الشركة ستعتبر البنوك التي تشارك في الصفقة بنوكا تتمتع بعلاقة مهمة معها وهو ما يعني أنه سيتم اختيارها في المستقبل للقيام بأعمال مقابل رسوم.

وقال المصدر المصرفي الثاني إن من المتوقع ألا تسحب الشركة القرض وان البنوك ستحصل على 45 نقطة اساس فوق السعر القياسي وسيرتفع سعر الفائدة إذا اسخدمت مبادلة جزءا من المبلغ.

ولم ترد مبادلة على طلب للتعقيب. وتملك الشركة مبادلة حصصا في شركات عالمية من بينها جنرال الكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل.

وقالت تومسون في يناير إن القرض الدوار الذي يمكن أن تلتزم البنوك بتقديمه بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني يأتي ضمن ثماني عمليات تمويل تتطلع مبادلة لانجازها في 2013 من بينها عملية بقيمة أربعة مليارات دولار لتوسعة مصهر الامارات للألومنيوم وتمويل مشروع لندن أراي الذي سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.