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الشارقة الإسلامي يطلق صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

Tue Apr 9, 2013 11:11am GMT
 
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دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - قالت البنوك المرتبة لإصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي إن البنك الإماراتي أطلق عملية بيع السندات الإسلامية البالغة قيمتها 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء بمعدل ربح قدره 2.95 بالمئة.

ويتحدد التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم.

ويرتب إصدار الصكوك مصرف الهلال الذي مقره في أبوظبي واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبيت إدارة السيولة الكويتي وهو وحدة لبيت التمويل الكويتي وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 