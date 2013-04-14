مساهمو الاتحاد العقارية يقرون تمديد أجل قرض بقيمة 109 ملايين دولار

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي اليوم الأحد إنها حصلت على موافقة المساهمين على خطة لمد أجل قرض بقيمة 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار) من بنك أبوظبي التجاري لمدة خمسة أعوام اخرى.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أنه جرت الموافقة على مد أجل القرض حتى 20 اغسطس آب 2017 في اجتماع غيري عادي للجمعية العمومية للشركة في الحادي عشر من الشهر الجاري. ولم يتضمن البيان معلومات عن التفاصيل المالية لمد أجل القرض.

والاتحاد العقارية ضمن كثير من الشركات العقارية في أبوظبي التي اضيرت جراء انهيار السوق العقارية في 2009-2010 حين نزلت اسعار المساكن اكثر من 50 في المئة وتوقف العمل في عدد كبير من المشروعات. ويتعافى القطاع بشكل تدريجي نتيجة كثرة المعروض ما يضغط على السوق العقارية.

وفي عام 2012 حققت الشركة ارباحا 175.8 مليون درهم مقارنة مع خسائر 1.57 مليار درهم قبل عام.

وتوصلت الشركة لاتفاق مع بنك الامارات أبوظبي الوطني أكبر مساهم فيها بشأن ديون بلغت 3.8 مليار درهم في عام 2102 نقلت بموجبه اصولا بقيمة 1.1 مليار درهم لحيازة البنك .

وجرى تمديد أجل ما تبقى من الديون وهو 2.7 مليار درهم حتى عام 2017 في إطار نفس الاتفاق.