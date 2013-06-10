تراجع قيمة أصول مجموعة دبي قد يسبب متاعب للدائنين

من ديفيد فرنش

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن قيمة أصول مجموعة دبي تساوي فقط خمس ديونها البالغة عشرة مليارات دولار وهو ما يشير إلى أن الدائنين الموقعين على اتفاق لإعادة هيكلة الديون قد يتكبدون خسائر كبيرة إذا لم يحدث تحسن كبير في قيمة الأصول.

ومجموعة دبي هي إحدى وحدات دبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولديها محفظة معظمها أصول في قطاع الخدمات المالية تم شراؤها خلال سنوات الازدهار في منتصف العقد الماضي لكن قيمتها هبطت منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبعد التخلف عن سداد مدفوعات فائدة على قرضين في أواخر 2010 دخلت مجموعة دبي ودائنوها فيما تصفه مصادر مطلعة بأكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيدا لكيان شبه حكومي في دبي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة دون الكشف عن مصدر معلوماتها إن أصول مجموعة دبي تقدر حاليا بنحو 1.5 مليار إلى ملياري دولار وذلك أقل من ديون مستحقة للبنوك بقيمة ستة مليارات دولار إضافة إلى ديون أخرى ثانوية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن التقييم الحالي للأصول يقل عن التقييم الذي أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للمحاسبة قبل أكثر من عامين لكنه لم يذكر تفاصيل.

وامتنع متحدث باسم مجموعة دبي عن التعليق.

وبمقتضى مقترح لإعادة الهيكلة وافق عليه بعض أصحاب الديون المضمونة ويدرسه حاليا أصحاب الديون غير المضمونة تريد مجموعة دبي تمديد التزاماتها لفترة تتراوح بين 3.5 و12 عاما حتى تتعافي قيمة الأصول قبل إجراء عمليات بيع.