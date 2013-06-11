مقدمة 1-مجموعة دبي العالمية تجري أول عملية بيع لأصول كبيرة منذ الأزمة

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من دينش ناير وميرنا سليمان

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - باعت مجموعة دبي العالمية -وهي مجموعة شبه حكومية مدينة بنحو 25 مليار دولار دفعت إمارة دبي إلى حافة انهيار مالي في 2009- أحد أصولها في بريطانيا في إطار جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.

واشترت وحدة لبروكفيلد لإدارة الأصول وهي شركة استثمار مقرها تورونتو بكندا شركة جازيلي البريطانية للإمداد والتموين من عالم المناطق الاقتصادية التابعة لمجموعة دبي العالمية وذلك بحسب ما قالته الشركة الكندية في بيان اليوم الثلاثاء.

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة.

وهذه هي أول عملية بيع كبيرة لأصول أجنبية تقوم بها مجموعة دبي العالمية منذ أن أبرمت اتفاقا مع الدائنين في 2011 لإعادة هيكلة ديون. وينص اتفاق إعادة الهيكلة على السداد الكامل لمستحقات الدائنين من خلال عمليات بيع لأصول خارجية تم شراؤها في ذروة صعود الأسعار في 2006-2007.

وجازيلي واحدة من أربع شركات في حوزة عالم المناطق الاقتصادية التي تدير مناطق للتكنولوجيا والإمداد والتموين ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي وذلك تحت مظلة مجموعة دبي العالمية.

ومن المتوقع استخدام حصيلة صفقة بيع جازيلي لسداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار حصلت عليه شركة المنطقة الحرة لجبل علي التابعة لمجموعة دبي العالمية في يونيو حزيران من العام الماضي.