نخيل دبي تتفاوض لإعادة تمويل قروض قيمتها 2.2 مليار دولار

دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي إن الشركة تجري مفاوضات مع البنوك لإعادة تمويل قروض بثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار) تستحق في 2015.

وقال علي راشد لوتاه إن الشركة تتفاوض مع بنوك محلية وأجنبية لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

كانت نخيل أبرمت في 2011 اتفاقات لإعادة هيكلة ديون تبلغ 16 مليار دولار وقلصت خططا ضخمة لبناء برج ارتفاعه ألف متر إثر تضررها من الأزمة العقارية في دبي عام 2009.

والقروض التي يجري إعادة تمويلها جزء من الاتفاق المبرم مع 30 بنكا.

وقال لوتاه في محادثة هاتفية "ندرس إعادة تمويل هذه الديون ونتفاوض مع بنوك."

وفي فبراير شباط صرح لوتاه بأن الشركة ستدرس تمديد القروض لأن الأجل الذي منحت على أساسه قصير جدا.

كانت ديون نخيل التي كانت مملوكة في ذلك الوقت لمجموعة دبي العالمية أحد أسباب أزمة ديون الإمارة عام 2009. وتحاشت دبي التخلف عن سداد سندات لنخيل في ديسمبر كانون الأول 2009 بفضل مساعدة قدمتها أبوظبي في اللحظات الأخيرة.