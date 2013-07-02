مصدران: ايبيك الإماراتية تعيد تمويل قرض بالين الياباني

دبي/أبوظبي 2 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الثلاثاء إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي قد أعادت تمويل قرض قيمته 67.5 مليار ين (676.7 مليون دولار) استخدمته لشراء حصة في كوزمو أويل اليابانية.

وأبرم القرض الأصلي في 2008 بعد أن اشترت شركة الاستثمار حصة نسبتها 20.8 بالمئة في شركة النفط اليابانية في سبتمبر أيلول 2007.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم نشر الاسم إن توقيع القرض الجديد كان في الشهر الماضي ومدته خمس سنوات.

وشارك البنكان اللذان مولا القرض الأصلي - بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك أبوظبي الوطني - في الاتفاق الجديد وانضمت إليهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية.

كانت ايبيك قالت في مايو أيار إن لديها قرضين مستحقين في 2013 أحدهما قرض الين في يونيو حزيران وتسهيل بالدرهم الإماراتي قيمته مليارا دولار في سبتمبر.

وفي الشهر الماضي قالت الإدارة العليا لايبيك إن مدفوعات حجمها أربعة مليارات دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقابل بناء خط أنابيب لنقل الخام في الإمارات ستستخدم لسداد التزاماتها المقبلة.