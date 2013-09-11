مصرف الهلال الإماراتي يسعى لبيع صكوك في الربع/4 ويتوقع نمو الأرباح 40%

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو صافي الأرباح أكثر من 40 بالمئة هذا العام بينما يستعد لإصدار صكوك للمرة الأولى في الربع الأخير من العام.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع حصل مصرف الهلال الذي أنشئ منذ خمس سنوات على أول تصنيف ائتماني له حيث منحته موديز انفستورز سيرفس تصنيف ‭‭‭A1‬‬‬ ومنحته وكالة فيتش تصنيف ‭‭‭A+‬‬‬.

وقال محمد بيرو لرويترز إن البنك يخطط لإطلاق عروض ترويجية عالمية للمستثمرين قبل الإصدار المزمع لصكوك بقيمة 500 مليون دولار بهدف تنويع مصادر التمويل وإدارة السيولة.

وأضاف أن هناك شحا في الصكوك بالسوق العالمية وسيولة تبحث عن مثل تلك الصكوك وأن المستثمرين سيقبلون على الجودة.

وفوض مصرف الهلال غير المدرج في البورصة ستاندرد تشارترد واتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني لترتيب إصدار الصكوك في إطار برنامجه لإصدارات بقيمة 2.5 مليار دولار.

ومصرف الهلال مملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار وهو أحد الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي.

وأرجأت بعض كيانات أبوظبي إصدار سندات في الأشهر الماضية بسبب تقلبات الأسواق العالمية. وقال بيرو إن مصرف الهلال سيطلق الصكوك إذا أصبحت الأوضاع في السوق مقبولة.