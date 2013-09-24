مسؤول: دبي لا تجري محادثات لإعادة تمويل 20 مليار دولار من أبوظبي

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن دبي لا تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع أبوظبي لإعادة تمويل قرض قيمته 20 مليار دولار حصلت عليه في خضم أزمتها ويستحق في 2014.

كانت دبي اقترضت ما مجموعه 20 مليار دولار من أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما انهارت سوقها العقارية وواجهت شركاتها شبه الحكومية صعوبات في سداد ديونها عام 2009.

وتألف القرض من عشرة مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي وخمسة مليارات من كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال المملوكين لحكومة أبوظبي. ويستحق قرض البنك المركزي في فبراير شباط 2014 وقرضي البنكين التجاريين في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي وعم حاكم الإمارة للصحفيين إن شركات دبي تبلي بلاء حسنا وتستطيع الوفاء بالتزامات ديونها.

وأجاب بالنفي عندما سئل إن كان الطرفان يعقدان مباحثات لإعادة تمويل الديون المستحقة لأبوظبي لكنه لم يذكر تفاصيل.