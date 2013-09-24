طيران الإمارات قد تطرح سندات العام المقبل لتمويل شراء طائرات

من برافين مينون

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بريان جيفري نائب رئيس أول المالية في طيران الإمارات الناقلة الرسمية لدبي اليوم الثلاثاء إن الشركة ربما تطرح سندات في مستهل العام المقبل لجمع 4.5 مليار دولار لسداد قيمة 21 طائرة جديدة تتسلمها في السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان 2014.

وقال جيفري إنه قد يجري طرح سندات تقليدية أو إسلامية في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط من العام المقبل إذا كانت الشروط في السوق مواتية.

وتابع "استراتيجيتنا للعام المقبل لن تتغير تقريبا عن العام الحالي. ستكون شرائح (الطرح) متنوعة."

وتحتاج الشركة لجمع 22 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة لتمويل شراء الطائرات بمتوسط 5.5 مليار دولار سنويا.

وتنوع طيران الإمارات - وهي من أسرع شركات الطيران نموا في العالم - مصادر التمويل لزيادة أسطولها ومناقسة شركات خليجية أخرى من بينها الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية.

وسجلت الشركة نموا سريعا لحركة الركاب في مقرها في دبي بفضل التعافي الاقتصادي. وفي دبي واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاما إذ استقبل أكثر من 32 مليون راكب في النصف الأول من العامل بزيادة 17 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال جيفري إن طيران الإمارات تدرس خيارات تمويل متعددة لتدبير الأموال اللازمة من بينها إصدار سندات والتأجير وتسهيلات ائتمانية للصادرات الامريكية والتأجير التمويلي.