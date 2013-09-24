مقدمة 1-مسؤول: دبي تعد قواعد جديدة لتفادي فقاعة عقارية

(لإضافة تصريحات عن السوق العقارية)

من ميرنا سليمان

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي وعم حاكم الإمارة اليوم الثلاثاء إن حكومة دبي تعد قواعد جديدة لحماية سوقها العقارية وتفادي أي ارتفاع كبير في أسعار العقارات قد يؤدي إلى انهيار.

وأدى انفجار فقاعة عقارية في دبي في 2009-2010 إلى هبوط الأسعار أكثر من 50 في المئة. وتتعافى السوق بقوة هذا العام إذ ارتفعت أسعار الشقق نحو 20 في المئة عن مستويات العام الماضي وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر حدوث فقاعة جديدة.

وقال الشيخ أحمد للصحفيين إن دبي لم تتسبب في حدوث الفقاعة بل إنها تكونت بسبب أزمة عالمية مضيفا أن "التحدي العقاري" انتهى.

وقال إن دبي تعمل على إعداد قواعد تنظيمية لكنه لم يذكر تفاصيل تلك القواعد. وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير في يوليو تموز إنه قد يتعين على دبي التدخل في السوق العقارية للحيلولة دون تكون فقاعة جديدة.

من جهة أخرى قال الشيخ أحمد إن دبي لا تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع أبوظبي لإعادة تمويل قرض قيمته 20 مليار دولار حصلت عليه في خضم أزمتها ويستحق في 2014.

كانت دبي اقترضت ما مجموعه 20 مليار دولار من أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما انهارت سوقها العقارية وواجهت شركاتها شبه الحكومية صعوبات في سداد ديونها عام 2009.