مصادر:ايبك الاماراتية تسدد قرضا بقيمة ملياري دولار

أبوظبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبك) المملوكة لحكومة أبوظبي سددت بالكامل قرضا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه إحدى وحداتها في 2011 لتمويل شراء حصة في بنك آر.إتش.بي كابيتال الماليزي.

وقدم القرض بنك أبوظبي التجاري وهو أيضا بائع الحصة وكان ينظر إلى صفقة البيع على نطاق واسع حينئذ كوسيلة لدعم قاعدة رأسمال البنك.

ووافقت آبار للاستثمار التي تملك فيها ايبك حصة الأغلبية في 2011 على دفع 10.80 رنجيت للسهم مقابل حصة بنك أبوظبي التجاري التي كانت تبلغ 25 في المئة في آر.إتش.بي كابيتال في صفقة قيمتها 1.9 مليار دولار. وحقق أبوظبي التجاري مكاسب بلغت 357 مليون دولار من بيع الحصة.

وقال بنك أبوظبي التجاري الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة الأغلبية في بيان نتائج أعماله للربع الثالث من العام أمس الأربعاء إن القروض والسلف المقدمة للعملاء هبطت إثنين في المئة حتى 30 سبتمبر أيلول ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد قرض بقيمة ملياري دولار في أواخر سبتمبر أيلول. ولم يذكر البنك اسم الكيان الذي سدد القرض.