مجموعة جميرا الإماراتية تعلن جمع 1.4 مليار دولار من قرض مجمع

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مجموعة جميرا الإماراتية للفنادق الفاخرة اليوم الأربعاء إنها جمعت 1.4 مليار دولار من قرض مجمع يستحق في 2019 لمساعدتها في خطط للتوسع.

وبلغ سعر القرض 2.75 في المئة فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وأشرف على ترتيبه بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الاسلامي وبنك الامارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك المشرق وستاندرد تشارترد. وكانت مؤسسة روتشيلد استشاري القرض.