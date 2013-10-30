دبي القابضة تقول وحدة لها ستسدد سندات بقيمة 750 مليون يورو

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة دبي القابضة في بيان اليوم الأربعاء إن وحدتها مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية ستسدد سندات بقيمة 750 مليون يورو (1.04 مليار دولار) تستحق في يناير كانون الثاني 2014 من أموال متوفرة لديها.

وقال البيان الذي صدر لبورصة ناسداك دبي إنه بعد السداد ستكون الديون المتبقية على مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية 500 مليون جنيه استرليني (805 ملايين دولار) تستحق في 2017.

كانت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية المملوكة لحاكم دبي تأثرت بشدة بانهيار سوق العقارات في الإمارة ومشاكل ديون الشركات هناك لكن الاقتصاد المحلي يتعافي منذ ذلك الحين وارتفعت أرباح الشركة في 2012 إلى 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) من 204 ملايين درهم في 2011.

وتضم مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية مجموعة جميرا للفنادق وتيكوم للاستثمارات والإمارات الدولية للاتصالات فضلا عن مجموعة دبي العقارية.