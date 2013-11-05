الخليج الأول الإماراتي يفوض بنوكا لبيع سندات دولارية

دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات أن بنك الخليج الأول الذي مقره في أبوظبي يعتزم بيع سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار ربما اليوم الثلاثاء وأنه فوض خمسة بنوك لترتيب العملية.

وفوض بنك الخليج الأول كلا من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز ونفسه لترتيب الإصدار الذي من المتوقع أن يجمع 500 مليون دولار على الأقل.