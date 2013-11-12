مؤسسة جيمس التعليمية في دبي تعلن السعر الاسترشادي لصكوكها الأولى

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وضعت مؤسسة جيمس التعليمية التي تدير مجموعة مدارس في دبي السعر الاسترشادي المبدئي لصكوكها الهجين الأولى بين 11.75 و12 في المئة طبقا لوثيقة من البنوك المرتبة للإصدار.

وعينت الشركة - التي يعمل بها 11 ألف موظف وتدير نحو مئة مدرسة خاصة في منطقة الخليج - بنك مورجان ستانلي وكريدي سويس ومصرف أبوظبي الإسلامي لترتيب الصفقة.