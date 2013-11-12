دبي تسعى لإطلاق مركز لحوكمة الشركات وفق الشريعة العام المقبل

من برناردو فيزكاينو

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تخطط حكومة دبي لتأسيس مركز يقوم بوضع معايير للحوكمة المؤسسية طبقا للقيم الإسلامية وتقديم المشورة لشركات القطاع المالي وغير المالي.

ويعد المركز الذي سيفتح أبوابه في الربع الثاني من العام المقبل جزءا من خطط دبي للتحول إلى مركز للأعمال الإسلامية في مجالات تتنوع بين البنوك وشركات التأمين وتصنيع الأغذية والسياحة والتعليم.

وقال علي إبراهيم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هذه المعايير لن تكون ملزمة للشركات لكن المركز سيصدر شهادات اعتماد للشركات والبنوك التي تتبنى معاييره. وستغطي معايير المركز عدة مجالات منها الشفافية والإفصاح.

وذكر إبراهيم - وهو عضو في اللجنة التي تقود جهود دبي لإقامة مركز للأعمال الإسلامية على أراضيها - أن شهادات الاعتماد لن تصدر لمنتجات بعينها.

ولم يتطرق إبراهيم لأوجه الاختلاف بين المعايير الإسلامية وقواعد أفضل الممارسات المؤسسية المطبقة في عالم الشركات التقليدية. ويرى البعض أن هذه قد تكون من المحاولات الأولى التي تسعى فيها حكومة لصياغة قواعد إسلامية لسلوك الشركات خارج قطاع البنوك وشركات التأمين.

وأشار إبراهيم إلى أن جل الطلب على خدمات المركز سيأتي من الشركات العاملة بالإمارات العربية المتحدة وتوقع أن يستطيع المركز بمرور الوقت جذب شركات من بلاد أخرى.