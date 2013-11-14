إقبال المستثمرين على صكوك مؤسسة جيمس في دبي يفوق المعروض
14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة لإصدارات سندات أن صكوك مؤسسة جيمس التعليمية الهجين التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار تلقت عروض اكتتاب فاقت قيمة الطرح قبل إعلان السعر النهائي.
ويظل السعر الاسترشادي المبدئي بين 11.75 و12 في المئة للصكوك الأولى للمؤسسة التي تدير مجموعة مدارس في دبي. وتواصل صناديق استثمار مشاوراتها وسوف تعود بالقرار لاحقا اليوم الخميس حسب وثيقة البنوك المرتبة للإصدار.
وستصدر الصكوك بصيغة المضاربة المتوافقة مع الشريعة ويمكن استردادها بعد خمس سنوات من الإصدار.
وعينت الشركة - التي يعمل بها 11 ألف موظف وتدير نحو مئة مدرسة خاصة بمنطقة الخليج - بنوك مورجان ستانلي وكريدي سويس والمشرق وأبوظبي الإسلامي لترتيب الصفقة. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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