دبي للاستثمار تسعى لجمع 300 مليون دولار من اصدار صكوك بنهاية العام

دبي 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار إن الشركة تسعى لجمع 300 مليون دولار من خلال أول أصدار صكوك لها بنهاية عام 2013 وذلك بعد أن أرجأت خطة مماثلة في مطلع هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت دبي للاستثمار التي تملك حصصا في عدة قطاعات من بينها العقارات والتصنيع قد اختارت في ابريل نيسان الماضي بنوك سيتي جورب ونومورا وجيه.بي مورجان تشيس اند كو للمساعدة في ترتيب بيع الصكوك.

وقال خالد بن كلبان للصحفيين اليوم الاثنين إن الشركة في المرحلة الأخيرة من التقدم بطلبات لأسواق مختلفة. وأعرب عن أمله باتمام عملية اصدار الصكوك هذا العام.

واضاف ان اصدار الصكوك تأجل من قبل بسبب ارتفاع الفائدة وأن الشركة تستهدف سعر فائدة معينا "وبمجرد الحصول عليه سندخل السوق."

وذكر ان الفائدة نزلت الآن إلى مستوى أقل مما كانت الشركة تتوقعه.