شركة الدار في أبوظبي تنظم عروضا ترويجية لبيع صكوك هذا الشهر

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة الدار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري في أبوظبي في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها ستنظم عروضا ترويجية لإصدار صكوك بالحجم القياسي في الفترة بين 21 و25 نوفمبر تشرين الثاني.

وأكدت الشركة أنها فوضت خمسة بنوك لترتيب الصفقة مثلما ذكرت رويترز هذا الأسبوع هي أبوظبي الوطني والخليج الأول ودبي الإسلامي وستاندرد تشارترد وجولدمان ساكس.

وستعقد الشركة اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات وسنغافورة ولندن وهونج كونج وسويسرا.