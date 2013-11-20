البنك المركزي: ليبيا تسعى لإصدار ثلاث رخص لبنوك إسلامية في 2014

من ستانلي كارفالو وريجان دوارتي

أبوظبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول كبير في مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء إن بلاده تأمل بتأسيس أول ثلاثة مصارف إسلامية متكاملة على أراضيها العام المقبل لتلبية الطلب على الخدمات المالية الإسلامية.

ولم يحظ نمو المصرفية الإسلامية بالتشجيع في ليبيا خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011 ولم تشهد المنظومة المالية برمتها أي تطوير مع استحواذ أربعة بنوك حكومية على القطاع.

وتسعى ليبيا الآن لبناء نظام مالي حديث وأقرت قواعد تشمل التمويل الإسلامي وإن كان غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني يبطيء وتيرة هذه الجهود.

وقال عبد المجيد الماقوري نائب رئيس قسم الإشراف المصرفي في مصرف ليبيا المركزي إن الحكومة قررت طرح ثلاث رخص لبنوك إسلامية وإن البنك يدرس خمسة طلبات من مستثمرين محليين حاليا.

ولم يذكر المسؤول أسماء المستثمرين المحتملين لكنه قال إن عملية التقييم ستأخذ ما بين أربعة وخمسة أشهر.

وأبلغ المسؤول رويترز على هامش مؤتمر لمصرفيي البنوك المركزية العربية في أبوظبي "هناك طلب جيد على المصرفية الإسلامية ونحن نريد تحقيق توازن بين المصرفية التقليدية والإسلامية."