مسؤول: دبي ستنشر معايير جديدة للصكوك قريبا

من برناردو فيزكاينو وميرنا سليمان

دبي 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول مالي كبير في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة تتوقع نشر قواعد جديدة تنظم إصدار وتداول الصكوك خلال أسبوع أو اثنين وتأمل أن تعتمد دوليا.

وقال عيسى كاظم رئيس سوق دبي المالي لرويترز "هناك معايير جاري إعدادها لمن يريد أن يعتمدها."

وأضاف المسؤول الذي سيتسلم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي أول يناير كانون الثاني أن المعايير ستنشر "خلال أسبوع أو أسبوعين."

وفي يناير كانون الثاني أعلنت دبي خطة لتطوير قطاع الأنشطة التجارية المتوافقة مع الشريعة وقالت إن تأسيس مركز لإصدار الصكوك وتداولها هو ركن مهم في خطتها.

وزادت إصدارات الصكوك العالمية بوتيرة سريعة في معظم السنوات الماضية وتوقعت دراسة لتومسون رويترز هذا الشهر أن تبلغ 237 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 100 مليار متوقعة هذا العام.

لكن توسع سوق الصكوك العالمية تباطأ أحيانا نتيجة خلافات بين علماء الشريعة والجهات المقترضة والمستثمرين في أنحاء العالم حول هياكل أدوات الدين التي تقرها الشريعة.

وبطرح معايير واضحة ومفصلة للصكوك تقنع المستثمر الدولي وتوافق نص وروح الشريعة تأمل دبي أن تجذب مزيدا من الأنشطة الدولية إلى أسواقها في ظل منافسة مع عواصم مالية أخرى مثل لندن وكوالالمبور.