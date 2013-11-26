الدار العقارية تحدد السعر النهائي لصكوك لأجل 5 سنوات

لندن 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حددت شركة الدار العقارية في أبوظبي السعر النهائي لاصدار صكوك جديد بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات عند 290 نقطة اساس فوق متوسط أسعار المقايضة بين الفائدة الثابتة والمتغيرة.