مصادر: ايبيك الإماراتية ترتب قرض إعادة تمويل بملياري دولار

لندن 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي ترتب بنفسها قرض إعادة تمويل بقيمة ملياري دولار.

وقال أحد المصرفيين إن القرض سيقسم إلى تسهيل بمليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبهامش 40 نقطة اساس فوق سعر الفائدة المتداول بين بنوك لندن (الليبور) وآخر بنفس القيمة لأجل خمس سنوات وبهامش 50 نقطة اساس فوق سعر الليبور. وسيتم دفع رسوم استغلال علاوة على ذلك للشريحتين.

وأضاف المصرفي أن الاتفاق الذي يتوقع اتمامه كقرض مشترك سيقدمه نحو 12 مصرفا.

ولجأت ايبيك لسوق الاقتراض الدولية آخر مرة في مارس اذار عام 2012 عندما وقعت قرض إعادة تمويل قيمته 850 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات مع المرتبين الرئيسيين بي.ان.بي باريبا وبنك اوف أمريكا ميريل لينش ودي.بي.إس وستاندرد تشارترد. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن ايبيك دفعت سعرا شاملا بلغ حوالي 100 نقطة أساس للقرض.

وتصنف مؤسسة موديز ايبيك عند ‭‭Aa3‬‬ في حين تصنفها فيتش وستاندرد آند بورز عند ‭‭AA‬‬ .

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة.