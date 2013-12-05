طاقة الإماراتية تدعو البنوك للمشاركة في ترتيب إصدار سندات محتمل

لندن 5 ديسمبر كانون الأول (آي.إف.آر) - قالت مصادر إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) دعت البنوك لتقديم عروضها لترتيب إصدار سندات دولية محتمل.

وكانت طاقة قد نفذت صفقتها السابقة في سوق السندات قبل عام حين سعرت سندات على شريحتين بملياري دولار تولى ترتيبها بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.

ولم تدخل الكيانات المرتبطة بالحكومة في أبوظبي وهي شركة الاستثمارات البترولية الدولية وطاقة ومبادلة سوق السندات هذا العام وقال مصرفي متخصص في أسواق دين رأس المال في الخليج إنه يتوقع طلبا قويا للغاية على أي سندات تطرحها هذه الكيانات.

وقال "السوق متعطشة لسندات أبوظبي."

وكان ذلك واضحا في الصكوك التي أصدرتها شركة الدار العقارية في الفترة الأخيرة. فقد استطاعت الشركة المملوكة بنسبة 30 بالمئة لشركة مبادلة تسعير الصكوك بعائد أقل من نظرائها.

وقال المصرفي إن من المتوقع أن تجد طاقة نفس درجة الحماس.