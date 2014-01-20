موديز: المركز المالي والنفط يدعما تصنيف أبوظبي

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن المركز المالي القوي وإيرادات ثروة النفط والغاز الضخمة يدعمان التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي والمستقر عند ‭‭Aa2‬‬.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الاثنين إن من العوامل الأخرى الداعمة لتصنيف أبوظبي "الارتفاع الكبير لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية السليمة والاستقرار السياسي والمرونة الاقتصادية في مواجة التباطؤ الاقتصادي العالمي."

لكنها حذرت أيضا مما قالت إنها "العوامل المقيدة للتصنيف الائتماني" مشيرة إلى اعتماد الإمارة على إيرادات النفط الذي قد يؤثر تراجع طويل في أسعاره سلبا على المراكز المالية والخارجية.