كهرباء ومياه دبي لا تنوي إصدارات سندات في 2014
دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم الأربعاء إن الهيئة لا تخطط لإصدار سندات عالمية في 2014.
ورد الطاير بالنفي على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الهيئة تنوي إصدار سندات هذا العام مضيفا أن لدى الهيئة استراتيجية تمويل ولا تصدر مثل تلك السندات إلا بعد تخطيط.
وقال "لا إصدارات سندات مزمعة حتى الآن." ولدى الهيئة سندات بقيمة مليار دولار تستحق في ابريل نيسان 2015. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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