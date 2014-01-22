مصادر: حديد الإمارات تجري محادثات مع البنوك لاقتراض 1.3 مليار دولار

دبي/أبوظبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة حديد الإمارات تجري محادثات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني قائم وشراء أصول من الشركة الأم.

وتسعى حديد الإمارات ومقرها أبوظبي لشراء أصول من الشركة القابضة العامة (صناعات) لتصبح كل أنشطة صناعة الحديد داخل كيان واحد. وستخفض الصفقة أيضا تكاليف قرض كانت الشركة قد وقعته عام 2010 لتمويل توسعة عملياتها.

وبالرغم من أن اتفاق القرض الأصلي سيحين أجله بعد أكثر من ثلاث سنوات فإن الشركة تريد استغلال انخفاض أسعار الفائدة في الوقت الراهن وهو أسلوب اتبعته شركات أخرى في الإمارات حين عملت على إحلال اتفاقات جديدة محل تمويلات باهظة التكلفة حصلت عليها أيام الأزمة المالية العالمية.

وكان اتفاق 2010 بقيمة 1.1 مليار دولار وينقسم إلى قرض تقليدي بقيمة 733 مليون دولار وقرض إسلامي بقيمة 367 مليون دولار وتم ترتيبه بالدرهم الإماراتي. وقالت المصادر إن الصفقة الجديدة ستكون بالدولار.