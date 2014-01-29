مصادر: الواحة كابيتال أبوظبي تسعى لاقتراض 700 مليون دولار

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن الواحة كابيتال التي مقرها أبوظبي وتعد أكبرم مساهم في اير كاب هولدنجز لتأجير الطائرات المدرجة في نيويورك تعتزم اقتراض 700 مليون دولار لإعادة تمويل ديون قائمة.

وقالت المصادر التي اشترتطت عدم كشف هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الواحة اختارت اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك الخليج الأول لترتيب القرض الذي سيكون لأجل خمس سنوات. ويملك صندوق الاستثمار مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 16 بالمئة في الواحة.

وقال اثنان من المصادر إن معظم حصيلة القرض ستستخدم لإعادة تمويل تسهيل قيمته 505 ملايين دولار يستحق في يونيو حزيران والباقي لأغراض عامة للشركة. وأضافا أن الواحة تنوي استكمال القرض بنهاية فبراير شباط.