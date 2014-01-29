مقدمة 1-مصادر: الواحة كابيتال أبوظبي تسعى لاقتراض 700 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من دنيش ناير وديفيد فرنش

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن الواحة كابيتال التي مقرها أبوظبي وأكبر مساهم في اير كاب هولدنجز لتأجير الطائرات المدرجة في نيويورك تعتزم اقتراض 700 مليون دولار لإعادة تمويل ديون.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف أسمائها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الواحة اختارت اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك الخليج الأول لترتيب القرض الذي سيكون لأجل خمس سنوات. ويملك صندوق الاستثمار مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 16 بالمئة في الواحة.

وقال مصدران إن معظم حصيلة القرض ستستخدم لإعادة تمويل تسهيل قيمته 505 ملايين دولار يستحق في يونيو حزيران والباقي لأغراض عامة للشركة. وأضافا أن الواحة تنوي استكمال القرض بنهاية فبراير شباط.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدثة باسم الواحة في أبوظبي.

وبدأ سوق الإقراض في الخليج عام 2014 بنشاط مكثف مقارنة مع بدايات أكثر تدرجا في الأعوام الماضية مع استفادة الشركات والكيانات الشبه حكومية من معدلات الفائدة المنخفضة الحالية لتبديل التمويل الأكثر تكلفة الذي حصلت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية وبعدها مباشرة.

وتجري حديد الامارات في أبوظبي محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمساهمة في إعادة تمويل تسهيل قائم وجمع أموال لشراء أصول من شركتها الأم.