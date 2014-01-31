سوق دبي المالي تصدر قواعد لإقراض الأوراق المالية

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت بورصة سوق دبي المالي قواعد تسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهود لجعل السوق أكثر مرونة قبل تدفق متوقع للأموال الأجنبية.

وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن من المتوقع بدء تطبيق قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي إذا كان المستثمرون مستعدين.

وقالت مريم فكري نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إن اقراض واقتراض الأوراق المالية سيساعد في تطوير منتجات أخرى في السوق مثل صناديق المؤشرات.

واقرت هيئة الأوراق المالية والسلع المنظمة للأسواق في الامارات قواعد لإقراض واقتراض الأوراق المالية في أكتوبر تشرين الأول 2012 لكن البورصات استغرقت وقتا طويلا لاستحداث تلك العمليات لأسباب منها مخاوف من التسبب في زعزعة الاستقرار.

وتقضي قواعد سوق دبي المالي بأن يقوم الوكلاء المعتمدون فقط بإنجاز تلك العمليات ولم تصل فيما يبدو إلى حد السماح بعمليات بيع على المكشوف بشكل كامل للأسهم.

وقالت إنه في "المرحلة الأولية" ستقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية على أنشطة "صانع السوق" وتسوية الصفقات غير المنجزة. ولم تذكر تفاصيل.

وكانت بورصة دبي إحدى أفضل البورصات أداء في العالم خلال العام الماضي حيث قفز مؤشرها أكثر من 100 بالمئة. ومن المتوقع ان تجذب الامارة تدفقات نقدية جديدة بمئات الملايين من الدولارات بعد مايو ايار حيث من المقرر أن ترفع شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات تصنيف الامارات إلى سوق ناشئة.