المدير المالي: فلاي دبي ستدرس بيع سندات بالحجم القياسي في 2015 وخيار إصدار صكوك

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي لفلاي دبي اليوم الإثنين إن الشركة ستدرس جمع أموال من خلال إصدار سندات في 2015 وتدرس خيار إصدار صكوك.

وقال موكيش سوداني إن الشركة لم تدرس إصدار سندات بعد لكنها تتوقع بحث هذا الخيار في 2015 مضيفا أن الصكوك مثار اهتمام بكل تأكيد.

وقال "الهدف تنويع (مصادر) تمويلنا ولهذا السبب نهتم بالصكوك."

وأضاف أن شركة الطيران الاقتصادي التي مقرها دبي تهدف لبيع إصدار بالحجم القياسي يستخدم في تمويل أغراض تشغيل عامة فضلا عن تمويل تسليم عدد من الطائرات. كانت الشركة أعلنت عن طلبية طائرات بقيمة 8.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.

وبدأت فلاي دبي العمل في 2009 بعد أن طلبت 50 طائرة بوينج 737-800 وقال سوداني إنها مولت 43 طائرة بالفعل.

وفي نوفمبر تشرين الثاني طلبت الشركة 100 طائرة بوينج 737 ماكس خلال معرض دبي للطيران على أن يبدأ تسليمها في 2017. وتسير الشركة رحلات إلى 65 وجهة حاليا.