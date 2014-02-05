مصدر: الخليج للملاحة قد تصدر سندات قابلة للتحويل هذا الشهر

لندن 5 فبراير شباط (آي.اف.ار) - قال مصدر لخدمة آي.اف.ار التابعة لتومسون روريترز إن شركة الخليج للملاحة الإماراتية قد تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 140 مليون دولار هذا الشهر إذا أنجزت صفقة لبيع سفينتين وإنها اختارت بنك أبوظبي الوطني مستشارا ماليا.

ويمثل بيع الناقلتين وإصدار السندات القابلة للتحويل جزءا من خطة لإعادة الهيكلة وضعتها الشركة أواخر العام الماضي لتتمكن من مواصلة نشاطها.

وكانت الخطوة الأولى هي بيع الناقلتين العملاقتين وقالت الخليج للملاحة هذا الأسبوع إنها اتفقت على بيعهما إلى شركة برمودا دي.اتش.تي هولدنجز مقابل 98 مليون دولار.

وتعقدت عملية البيع بسبب سيطرة الدائنين على الناقلتين لكن الشركة تتفاوض معهم وعبرت عن ثقتها في إنجاز الصفقة.

وقال مصدر آخر "المشتري له علاقة بالمقرضين لذلك لا نتوقع أي مشكلة في ذلك الشأن."

وتوقع المصدر إتمام الصفقة في منتصف فبراير شباط. وحالما تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية وهي إصدار السندات القابلة للتحويل.

وقد عدلت الشركة لوائحها لتسمح بملكية أجنبية بنسبة 49 بالمئة حتى تستوعب الأسهم المصدرة عند تحويل السندات.

وستساعد الخطوتان الشركة على التعامل مع خسائر متراكمة بلغت 1.103 مليار درهم (300 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان أصدرته في وقت سابق هذا العام إنها قررت أيضا إطفاء نصف تلك الخسائر.