صندوق مبادلة الإماراتي يقول إنه يدرس خياراته لسندات تستحق في مايو
دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قال صندوق مبادلة للاستثمار الإماراتي إنه يبحث احتمال اصدار سندات جديدة عند استحقاق سندات قيمتها 1.25 مليار دولار في مايو أيار.
وقال متحدث في رد بالبريد الالكتروني على أسئلة من رويترز إن الصندوق المملوك لحكومة أبوظبي يدرس خياراته لسداد السندات وهي جزء من طرح على شريحتين يعود لعام 2009 بقيمة 1.75 مليار دولار ويستحق المبلغ المتبقي في 2019.
وطرح إصدار آخر وحيد لمبادلة في ابريل نيسان 2011 وحجمه 1.5 مليار دولار على شريحتين.
ومبادلة تصنيفها AA من فيتش وستاندرد اند بورز. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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