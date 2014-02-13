مصادر: عرض قرض قيمته 600 مليون دولار لإمباور الإماراتية على بنوك أخرى

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية اليوم الخميس إن القرض الذي تستخدمه مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) لدعم استحواذها على بالم يوتيليتيز والبالغ قيمته 600 مليون دولار يجري عرضه على بنوك أخرى.

وكانت إمباور المتخصصة في تبريد المناطق ومقرها دبي أعلنت الشهر الماضي عزمها شراء بالم يوتيليتيز من وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية مقابل 500 مليون دولار في أحدث حلقة من سلسلة عمليات استحواذ شهدت تنقلات للأصول بين شركات تملكها حكومة دبي أو حاكم الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إمباور أحمد بن شعفار لصحيفة جلف نيوز المحلية في 26 يناير كانون الثاني إن إمباور تمول عملية الاستحواذ بقرض يغطي تكلفة الشراء ويتضمن 100 مليون أخرى لمشروعات مستقبلية.

وقالت المصادر لرويترز إن القرض الذي تبلغ مدته ست سنوات وقدمته أربعة بنوك في البداية سيعرض على بنوك أخرى راغبة في المشاركة في هذا الاتفاق. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن هذه المعلومات لم تعلن حتى الآن.

وأكدت إمباور عملية المشاركة في القرض المجمع لكن لم يتسن الحصول على تعقيب آخر من متحدث باسمها.

وقدم القرض في الأصل بنكا سيتي جروب وستاندرد آند تشارترد إلى جانب بنكي الإمارات دبي الوطني والمشرق الإماراتيين.

وقال اثنان من المصادر إن بنك دبي التجاري ومجموعة سامبا المالية السعودية وقعا على اتفاق القرض قبل بدء عرضه في السوق الأسبوع الماضي.

وأشار أحد المصادر إلى أن هامش فائدة القرض 205 نقاط أساس فوق سعر الفائدة المتداول بين بنوك لندن (الليبور).

وقالت إمباور عند الإعلان عن عملية الاستحواذ إن شراء بالم يوتيليتيز التي تضم بالم ديستريكت كولينج سيمنح شركة التبريد المركزي حصة نسبتها نحو 70 بالمئة في سوق تبريد المناطق بالإمارات.