شروط مواتية لصكوك مجمع دبي للاستثمار قد تشجع شركات أخرى على الإصدار

من أبهيناف رامنارايان

لندن 14 فبراير شباط (رويترز) - حظي مجمع دبي للاستثمار بشروط مواتية في أول إصدار صكوك للشركة بقيمة 300 مليون دولار لأجل خمس سنوات وبعائد 4.296 بالمئة بفضل التوقيت المناسب للصفقة التي قد تدفع مؤسسات أخرى في المنطقة إلى الإسراع في طرح إصداراتها.

ودشنت الشركة العقارية - التي صنفتها ستاندرد آند بورز عند ‭BB‬ - الصفقة في أسبوع قوي للأسواق الناشئة وفي سوق متعطشة لسندات الشرق الأوسط. وهذه هي أول صكوك تصدر من المنطقة وثاني إصدار لسندات دولية من الخليج هذا العام بعد إصدار شركة مشاريع الكويت.

ونتيجة لذلك سجل مجمع دبي للاستثمار وهو وحدة تابعة لشركة دبي للاستثمار أمس الخميس قائمة نهائية بطلبات اكتتاب بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات دولار وهي قيمة كبيرة غير معتادة في الإصدارات الأولى للصكوك.

واستفاد مرتبو الإصدار وهم مصرف الهلال وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني استفادة كاملة من الطلب وجاء تسعير الصكوك بهامش 265 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي أقل 35 نقطة عن السعر الاسترشادي.

وفي الوقت الذي صدرت فيه التقديرات الأولية لهامش الصكوك تحدث مصرفيون بعيدون عن الصفقة عن زيادة تتراوح بين 70 و80 نقطة أساس فوق سعر إصدار منطقة جبل علي الحرة الأكبر حجما والأفضل تصنيفا (‭Baa3/BBB-‬).

غير أن التسعير النهائي زاد 38.5 نقطة أساس فقط على صكوك منطقة جبل علي التي تستحق عام 2019 بعائد سبعة بالمئة والتي جرى تسعيرها بهامش 226.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة قرب توقيت فتح مجمع دبي للاستثمار باب الاكتتاب لإصداره.

وفضلا عن قيمة الندرة التي تنطوي عليها الصفقة فقد جاءت أيضا في توقيت ترتفع فيه معنويات المستثمرين بشدة تجاه دبي.