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آي.إف.آر: داماك تختار بنوكا للترويج لإصدار صكوك محتمل

Thu Mar 27, 2014 10:42am GMT
 
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دبي 27 مارس آذار (رويترز) - قالت خدمة آي.إف.آر التابعة لتومسون رويترز اليوم الخميس إن شركة داماك العقارية في دبي ستجتمع مع مستثمرين في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن بدءا من 28 مارس آذار بخصوص طرح محتمل لسندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار.

وعينت داماك المدرجة في لندن باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك كمنسقين عالميين للعملية وكمديرين رئيسيين مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والامارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني.

ولم تذكر داماك أي تفاصيل بما في ذلك حجم الطرح المزمع. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 