مصحح-الرئيس التنفيذي: الفجيرة الوطني قد يطرق أسواق المال في المدى المتوسط

(لتصحيح تصنيف ستاندرد اند بورز في الفقرة الثانية)

من ستانلي كارفالو

أبوظبي أول أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني اليوم الثلاثاء إن البنك الحاصل على تصنيفات ائتمانية من وكالتين عالميتين قد يطرق أسواق المال في المدى المتوسط لتنويع مصادر التمويل.

وقال البنك المدرج بأبوظبي في إشعار للبورصة إنه حصل على تصنيف ‭‭Baa1/Prime-2‬‬ للودائع من موديز انفستورز سرفيس و من ستاندرد اند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتيهما.

وقال الرئيس التنفيذي فينس كوك لرويترز "إنه شرط أساسي للتحرك المزمع بأسواق المال في المدى المتوسط وفي إطار تدبير تمويل طويل المدى للبنك."

وأضاف أن التصنيفات ستساعد البنك على جمع ودائع بالعملة الصعبة وتعزيز نشاطه الأساسي في مجال تمويل التجارة.

ويتوقع بنك الفجيرة الوطني استمرار نمو القروض بمعدلات في خانة العشرات عام 2014 بفضل الانتعاش الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال كوك "نستطيع المحافظة على نمو القروض في خانة العشرات رغم ضغوط الهامش والمنافسة في السوق."